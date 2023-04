Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Kabeldiebstahl ertappt

Geilenkirchen (ots)

Aufmerksame Anwohner bemerkten am 21. April (Freitag) gegen 19.20 Uhr eine männliche Person auf dem Dach eines ehemaligen REWE Geschäftes an der Haihover Straße. Der Mann montierte eine Satellitenschüssel ab und entfernte sich. Am 23. April (Sonntag), gegen 19.40 Uhr, bemerkten die Anwohner abermals denselben Mann, der offenbar Kabel vom Dach entwendete. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Die Beamten konnten kurze Zeit später in der näheren Umgebung eine Person antreffen, auf die die Beschreibung passte. Der 39-jährige Mann aus Geilenkirchen ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und führte mehrere Meter Kabel bei sich. Die Beamten stellten die Kabel sicher und fertigten eine Anzeige gegen den 39-Jährigen.

