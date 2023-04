Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Waldfeucht-Haaren (ots)

Eine 54-jährige Frau aus Waldfeucht parkte ihren Pkw am Samstag, 22. April, gegen 18.50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Friedhofs am Kluserweg. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie bereits aus der Entfernung eine männliche Person, die am Seitenfenster stand. Der Unbekannte stieg in einen silbernen Kleinwagen mit niederländischen Kennzeichen und fuhr über den Kluserweg in Richtung Niederlande davon. An ihrem Fahrzeug angekommen musste die Frau feststellen, dass die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde und ihre Geldbörse sowie ein Handy fehlten. Daraufhin erstattete die Waldfeuchterin Anzeige. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

