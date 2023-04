POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Erkelenz-Lövenich - Brand Am Samstag, 22.04.2023, gegen 12.30 Uhr, wurde bei Gartenarbeiten auf der Stettenbergstraße unbeabsichtigt eine kleine Menge Stroh in Brand gesetzt. Das entstandene Feuer griff auf eine Scheune über, in der ein Pferdeanhänger und ein Aufsitzrasenmäher abgestellt waren. Beide Gegenstände wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Am Gebäude der Scheune ...

mehr