Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 30.KW 2023

Pressemeldung der Polizeiinspektion Heidekreis vom Wochenende der 30. KW

Totalschaden durch Aquaplaning

Soltau

Freitagnachmittag kam es auf der BAB 7, Richtungsfahrbahn Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Soltau Ost und Bispingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein Sportwagen war auf regennasser Fahrbahn in Schleudern geraten, in die Außenschutzplanke geprallt und hierdurch total zerstört. Der 39-jährige Fahrzeugführer aus Hamburg überstand den Unfall glücklicher Weise unverletzt. Für die aufwendige Bergung und Säuberung der Unfallstelle musste der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen für mehrere Stunden gesperrt werden. Trotz des hohen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere zehntausend Euro.

Nach Trunkenheitsfahrt Polizisten beleidigt und bedroht

Bad Fallingbostel

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei per Notruf durch andere Verkehrsteilnehmer ein gestürzter E-Scooter-Fahrer im Deiler Weg gemeldet. Die sofort entsandten Rettungs- und Polizeikräfte fanden am Einsatzort stattdessen einen unverletzten, dafür aber einen deutlich alkoholisierten Mann vor. Bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Fallingbostel wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille festgestellt. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen diesen die Blutprobenentnahme angeordnet und der E-Scooter zur Verhinderung einer erneuten Trunkenheitsfahrt sichergestellt. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeug bedrohte und beleidigte daraufhin die eingesetzten Polizeikräfte massiv.

Polizistin nach Widerstand leicht verletzt

Bad Fallingbostel

Am Samstagabend wurden der Polizei durch einen Sicherheitsdienst zwei Besucher des Stadtfestes in Bad Fallingbostel gemeldet, die sich zuvor unangemessen verhalten hatten. Diesen wurde seitens der Polizeikräfte ein Platzverweis für das Festgelände ausgesprochen. Kurze Zeit später kehrte jedoch einer der beiden Verursacher zurück. Als dieser erneut des Platzes verwiesen wurde, reagierte der alkoholisierte Verursacher, ein 27-jährige Mann aus Bad Fallingbostel, derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen setzte sich der Mann zur Wehr, wodurch eine 24-jährige Polizistin vom Polizeikommissariat Bad Fallingbostel leicht verletzt wurde. Gegen den Verursacher wird nun wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

