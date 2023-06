Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub einer Umhängetasche in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Ein 35-jähriger Gelsenkirchener passierte am Freitag, 23. Juni 2023 gegen 6.50 Uhr einen kleinen Stichweg zwischen der Kurt-Schumacher-Straße und der Wertstraße in Nähe der Straßenbahnhaltestelle Stadthafen. Unvermittelt wurde der Gelsenkirchener von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen körperlich angegriffen. Durch die Rangelei zerriss das T-Shirt des Gelsenkircheners sowie der Tragegurt seiner Umhängetasche. Der Unbekannte nahm die Tasche samt der darin befindlichen Geldbörse an sich und flüchtete in Richtung der Kurt-Schumacher-Straße. Der Tatverdächtige war circa 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, trug eine dunkle lange Hose, einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Mütze. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

