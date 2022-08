Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Raub+++Rabiate Ladendiebin+++mehrere Körperverletzungen+++Einbrüche auf dem Weinfest+++Einbrüche+++Diebstähle+++Geschwindigkeitskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Raub,

Wiesbaden, Bereich Dantestraße, Freitag, 12.08.2022, gegen 16:00 Uhr (mv)Am Freitagmittag wurde ein 18-Jähriger junger Mann Opfer eines Raubes, der sich im Bereich der Dantestraße in Wiesbaden zutrug. Der junge Mann kam mit dem Bus aus Bad Schwalbach am Hauptbahnhof in Wiesbaden an. Hier wurde er von fünf jungen, ihm unbekannten, Männern angesprochen und aufgefordert, mit diesen mitzugehen. Als er sich weigerte, wurde ihm gedroht. Er ging danach mit der Gruppe mit. Im Bereich der Dantestraße wurde er plötzlich und unvermittelt von zwei aus der Fünfergruppe geschlagen. Nach Aufforderung musste er sich bis auf die Unterwäsche entkleiden. Die beiden Rädelsführer nahmen ihm seine Tasche ab und entnahmen das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Dann verließen sie den Tatort und drohten dem jungen Mann, falls dieser die Polizei verständigen würde. Der 18-Jährige kann nur den Haupttäter vage beschreiben. Der unbekannte männliche Täter sei demnach ca. 180 cm groß, ca. 16-17 Jahre alt, hat kurze, dunkle Haare (Boxerschnitt) und hätte ein südländisches Aussehen gehabt. Die restlichen Personen der Gruppe wären auch alle ca. 16 - 17 Jahre alt gewesen. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die eventuell Angaben zu den Tätern geben können, sich mit dieser unter der Rufnummer 0611 / 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Ladendiebin schlägt um sich,

Wiesbaden, Südost, Bahnhofsplatz, Freitag, 12.08.2022, 12:43 Uhr

(cp)Am Freitagmittag versuchte in Wiesbaden eine rabiate Ladendiebin vergeblich mit ihrer Beute zu flüchten. Neben dem Ladendetektiv und einem Angestellten verfolgte auch ein Kunde die um sich schlagende Frau.

Der Kunde, ein 59 Jahre alter Mann aus Eltville wartete gegen 12:40 Uhr an der Kasse eines Discounters im Liliencarré, als ihm die 39-jährige Frau auffiel. Die Dame nahm sich einen Schwung Zigarettenschachteln und ging einfach weg. Der Mann informierte zunächst den 25-jährigen Kassierer und stellte sich anschließend der Ladendiebin in den Weg. Diese stieß den Mann zu Seite und nahm nun die Beine in die Hand. Der Kunde, der Kassierer und der zwischenzeitlich alarmierte Ladendetektiv nahmen sogleich die Verfolgung auf und stellten die Frau vor dem Hauptbahnhof. Hier schlug sie zunächst um sich, wurde dann aber vom Detektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Frau muss sich un in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

3. Grundlos zugeschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Dotzheimer Straße, Freitag, 12.08.2022, 11:03 Uhr

(cp)Freitagmittag wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Innenstadt Zeugen eines merkwürdigen Vorfalls. Ein scheinbar hilfesuchender Mann kam auf sie zu, nur um danach einem anderen Mann einen Fausthieb zu verpassen.

Die beiden jungen Beamten warteten gegen 11:00 Uhr mit ihrem Streifenwagen vor einer roten Ampel in der Dotzheimer Straße, als ein offensichtlich alkoholisierter Mann scheinbar hilfesuchend auf sie zukam. Der 46-Jährige trat an den Streifenwagen heran und just als einer der Beamten ihn nach seinem Anliegen fragte, kam ein weiterer Mann, ein 29-jähriger Wiesbadener hinzu. Diesem schlug der 46-Jährige dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die Polizisten nahmen ihn dann sofort fest. Der Hintergrund des Schlages liegt im Übrigen im Dunkeln. Weder der Geschädigte, noch anwesende Zeuginnen und Zeugen konnten sich das Verhalten des Täters erklären. Auch er selbst konnte später auf der Wache nicht mehr erklären, warum er den Mann geschlagen hatte. Die Beamten stellten hier jedenfalls fest, dass er mit 1,9 Promille wohl ordentlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Nach den polizeilichen Maßnahmen hatte er sich soweit beruhigt, sodass er entlassen werden konnte. Der 29-Jährige wurde im Übrigen nur leicht verletzt.

4. Körperverletzung und Diebstähle im Schwimmbad, Wiesbaden, Hollerbornstraße, Freitag, 12.08.2022, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr (mv)Am Freitag dem 12.08.2022 kam es in einem Freibad in der Hollerbornstraße in Wiesbaden zu einer Körperverletzung und zu mindestens drei Diebstählen. Ein 15-Jahre alter junger Mann aus Wiesbaden hielt sich bei schönem Wetter im Freibad in der Hollerbornstraße auf. Als er sich gegen 17:50 Uhr im Bereich der Umkleidekabine befand, wurde er von einem unbekannten jungen Mann angerempelt. Als er sich zu diesem umdrehte, wurde er von einem Täter unvermittelt mehrfach in das Gesicht geschlagen und in eine Umkleidekabine gedrängt. Der unbekannte Schläger flüchtete vom Tatort und nahm noch eine dort abgelegte Tasche, in der sich unter anderem ein Mobiltelefon befand, an sich. Der Täter wird beschrieben als ca. 160 cm groß, ca. 14-15 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jogginghose mit Knöpfen an den Seiten und eine schwarze Umhängetasche. Der Oberkörper war unbekleidet. Das Haus des Jungendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden. Zur selben Zeit verlor ein 11-Jähriger Junge beim Schwimmen seinen Spindschlüssel. Als er gegen 17:50 Uhr den Verlust bemerkte, eilte er zu seinem Spind, den er unverschlossen vorfand. Aus dem Innern wurde sein dort abgelegtes blaues Mobiltelefon Iphone 13 im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Gegen 20:00 Uhr bemerkt zudem ein 12-Jahre alter junger Mann den Verlust seines Rucksacks, den er kurz zuvor im Eingangsbereich des Schwimmbades auf einer Treppe abgestellt hatte. In dem Rucksack befanden sich außer Bekleidungsstücke auch ein Mobiltelefon der Marke Samsung im Wert von ca. 250 Euro. Auch in diesem Fall liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. In beiden Fällen hat das 3. Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer 0611 / 345 2340 zu melden.

5. Körperverletzung nach Streitigkeiten in Linienbus Wiesbaden, Wilhelmstraße Freitag, 12.08.2022, 23:50 Uhr

(js) Am späten Freitagabend kam es in einem Linienbus in der Wilhelmstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei weiblichen Fahrgästen, in deren Verlauf die spätere Geschädigte auch mehrfach geschlagen worden sei.

Gegen kurz vor Mitternacht befand sich eine 53-jährige Wiesbadenerin in dem Bus und sprach einen weiteren weiblichen Fahrgast an, da diese grundlos herumschrie. Dies nahm die spätere Täterin zum Anlass, auf die Wiesbadenerin mehrfach einzuschlagen. Nachdem die 53-jährige mit Unterstützung des Busfahrers aussteigen konnte, folgte ihr die Täterin weiterhin und schlug erneut auf die Geschädigte ein. Nachdem weitere Personen einschritten, konnte die Geschädigte dann in einen anderen Bus steigen. Die Täterin wurde als etwa 20 Jahre alt, blonde Haare zum Pferdeschwanz gebunden, möglicherweise osteuropäischer Herkunft, ca. 1,55 m bis 1,60 m groß beschrieben. Zeuginnen und Zeugen, hierbei insbesondere diejenigen, die eingeschritten sind, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

6. Zugeschlagen und mit Messer gedroht - Geschädigte gesucht, Wiesbaden, Mitte, Wilhelmstraße, Samstag, 13.08.2022, 01:33 Uhr

(cp)In der Wilhelmstraße geriet Freitagnacht ein 28-Jähriger mit zwei Männern in Streit. Er schlug zu und drohte dann noch mit einem Messer. Zwei Mitarbeiter der kommunalen Verkehrspolizei bemerkten dies und beendeten den Spuk, woraufhin die Opfer kurioserweise flüchteten.

Die Streife der Wiesbadener Verkehrspolizei befand sich gegen 01:30 in der Wilhelmstraße, etwa in Höhe der Friedrichstraße. In einiger Entfernung sahen sie auf dem Gehweg, im Bereich der Grünanlage Warmer Damm drei Männer, die offensichtlich miteinander stritten. Als einer der drei Männer plötzlich auf einen der beiden anderen einschlug und sie dann auch noch mit einem Cuttermesser bedrohte, schritten die Verkehrspolizisten ein. Während sich der 28 Jahre alte mutmaßliche Täter aus Bergisch-Gladbach widerstandslos festnehmen ließ, flüchteten jedoch die beiden Opfer. Die hinzugerufene Polizei übernahm den alkoholsierten Mann und stellte bei einem Vortest fest, dass er rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Suche nach den Geschädigten verlief indes erfolglos. Sie werden daher dringend gebeten, sich unter 0611 345-2140 bei dem 1. Polizeirevier zu melden.

7. Von Unbekannten mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Südost, Murnaustraße, Sonntag, 14.08.2022, 03:51 Uhr

(cp)Auf dem Schlachthofgelände wurde in der Nacht auf Sonntag ein 57-Jahre alter Wiesbadener von Unbekannten grundlos mit Pfefferspray besprüht.

Der 57-Jährige soll gegen 03:50 Uhr auf einer Bank hinter dem Schlachthof gesessen haben, als zwei ihm unbekannte Männer auf ihn zugekommen seien. Die beiden Männer hätten ihn nur kurz angesprochen und ihn dann mit Pfefferspray besprüht. Anschließend seien sie geflüchtet. Der leicht verletzte Geschädigte konnte die Täter nicht beschreiben. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

8. Einbrüche auf dem Weinfest,

Wiesbaden, Mitte, Schlossplatz, Donnerstag, 11.08.22, 16:30 Uhr bis Freitag, 12.08.22, 08:50 Uhr

(cp)In der Nacht auf Freitag kam es zu zwei Einbrüchen auf dem Festgelände der Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen brachen Unbekannte in einen Weinverkaufsstand und einen Kühlwagen auf dem Festgelände ein, die zwischen der Marktkirche und dem Kindergarten abgestellt sind. Aus dem Kühlwagen wurden mehrere Weinkartons entwendet, aus dem Verkaufsstand lediglich zwei Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich zusammen auf rund 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

9. Zigarettenautomat aufgebrochen

Mainz-Kastel, Am Königsfloß, Freitag, 12.08.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 13.08.2022, 07:30 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag öffneten unbekannte Täter in Mainz-Kastel gewaltsam einen Zigarettenautomaten.

Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr stellten Anwohner fest, dass sich in der Nacht unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Straße "Am Königsfloß" zu schaffen gemacht hatten. Der Zigarettenautomat wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet und anschließend die Zigarettenpackungen und das Wechselgeld im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. An dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden in unbekannter Schadenshöhe.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

10. Einbrecher ertappt,

Wiesbaden, Nordost, Walkmühltalanlagen, Samstag, 13.08.2022, 23:00 Uhr

(cp)Samstagnacht ertappte der Bewohner eines Einfamilienhauses in den Walkmühltalanlagen zwei Einbrecher. Als er sie ansprach, nahmen sie Reißaus. Der 49 Jahre alte Mann wunderte sich gegen 23:00 Uhr zunächst, dass sich einer seiner Rolläden öffnete. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er eine oder mehrere Personen vor dem Fenster, die danach sofort flüchteten. Auf Grund der Dunkelheit konnte der Mann die Täterinnen oder Täter nicht beschreiben. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 3450 entgegen.

11. Geschwindigkeitskontrollen,

Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke und Wiesbaden-Biebrich, Am Parkfeld, Freitag, 12.08.200, 17:00 Uhr bis Samstag, 13.08.2022, 00:15 Uhr (mv)In der Zeit von Freitagmittag bis in die Nacht zum Samstag hinein, errichtete die Polizei Wiesbaden zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. Unter anderem wurden aus zwei Geschwindigkeitsmessstellen mittels Handlaserpistole eingerichtet und betrieben. Die erste Messstelle wurde an der Theodor-Heuss-Brücke Ecke Rheinufer aus Fahrtrichtung Mainz kommend von 21:00 Uhr bis 22:15 Uhr errichtet. Bis auf drei Verkehrsteilnehmer hielten sich alle an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war hier ein Opel Astra mit netto 76 km/h gelasert wurde. Dem Fahrer droht nun 180 Euro Bußgeld und 1 Punkt. Die zweite Messstelle wurde in der Rheingaustraße Ecke Am Parkfeld aus Richtung Glarusstraße kommend von 22:30 Uhr - 23:05 Uhr betrieben. Hier wurden sechs Verstöße geahndet. Negativer Höhepunkt hier war ein Mitsubishi Colt mit gemessenen 53 km/h netto bei erlaubten 30 km/h. Dem Fahrzeugführer drohen 115 Euro Bußgeld und 1 Punkt. Insgesamt konnte, wie bereits am 06.08.2022, festgestellt werden, dass das Raser- und Poseraufkommen in Wiesbaden deutlich zurückgegangen ist. Ob dies mit den gestiegenen Benzin- und Lebenshaltungskosten zusammenhängt, kann nur vermutet werden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell