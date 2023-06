Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den mutmaßlichen Einbrecher?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera in Ückendorf sucht die Polizei Gelsenkirchen einen tatverdächtigen Einbrecher. Der Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit zwei weiteren Personen am Dienstag, 29. Juni 2022, gegen 19 Uhr in ein Haus an der Ückendorfer Straße eingebrochen zu sein, um dort Baumaterialien und Werkzeug zu stehlen. Siehe dazu unsere Pressemitteilung vom 30. Juni 2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5261751. Die zwei anderen Tatverdächtigen konnten seinerzeit bereits festgenommen werden. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Sie finden die Bilder unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/108712

Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

