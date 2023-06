POL-GE: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten/ Gelsenkirchen- Feldmark, Hans-Böckler-Allee/ Kurfürstenstraße, 24.06.2023, 14:59h

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Handtaschenraub. Die beiden Unbekannten werden verdächtigt, am Samstag, 29. April 2023, gegen 5 Uhr eine 91-jährige Gelsenkirchenerin vom Hauptbahnhof Duisburg aus über den Hauptbahnhof Gelsenkirchen sowie in einer Straßenbahn bis zu ...

mehr