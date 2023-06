Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ostpreußenstraße nach Starkregen bis in den Vormittag gesperrt. Weitere Straßen unpassierbar

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Ostpreußenstraße in Gelsenkirchen hat sich durch die Starkregenfälle der letzten Nacht zwischen dem Kreisverkehr Europastraße und dem Exterbruch ein Erdrutsch ereignet. Durch den Erdrutsch wurde die Straße unbefahrbar und muss am heutigen Tage mit schwerem Räumgerät wieder befahrbar gemacht werden. Erst dann kann die Sperrung aufgehoben werden. Weiterhin ist die Florastraße in Bulmke, zur Stadtgrenze Herne, die Devesestraße in Beckhausen und die Eckhoffstraße an der Nahverkehrsanlage vorübergehend gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell