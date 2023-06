Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte Pool-Gäste in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Ein 66-jähriger Gelsenkirchener erlebte am Mittwoch, 21. Juni 2023, eine große Überraschung, als er gegen 15.15 Uhr in seinen Garten an der Uechtingstraße blickte. In seinem Pool befanden sich vier unbekannte Kinder, die sich abkühlten und spielten. Als er die Badegäste ansprechen wollte, flüchteten zwei über seinen Gartenzaun. Die anderen beiden Kinder konnte der Gelsenkirchener bis zur Ankunft der alarmierten Polizei festhalten. Nach Eintreffen der Beamten kamen auch die zwei zunächst geflüchteten Kinder freiwillig zurück. Alle vier Gelsenkirchener im Alter von neun bis 13 Jahren entschuldigten sich aus freien Stücken bei dem 66-Jährigen und wurden von der Polizei nach Hause zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht. Auch wenn die Temperaturen derzeit heiß sind, appelliert die Polizei Gelsenkirchen, das Eigentum anderer zu respektieren und nicht ungefragt die Grundstücke fremder Menschen zu betreten.

