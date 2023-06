POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kontrolle einer Pkw-Fahrerin

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am 20. Juni 2023, gegen 10:00 Uhr, in der Gemeinde Beckeln wurde eine Person leicht verletzt. Ein Pkw überschlug sich. Zur Unfallzeit befuhr ein 18-Jähriger aus Twistringen mit einem Renault die Landesstraße 341 in Beckeln. Auf Höhe der Ortschaft Groß Köhren kam er ...

mehr