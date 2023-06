Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: ERGÄNZUNG zu Frau tot in Haus aufgefunden +++ Ermittlungen wegen Mordes +++ Tatverdächtiger festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, gegen 19:30 Uhr, fanden Beamte der Polizei Delmenhorst eine 83-jährige Bewohnerin aus der Düsternortstraße verstorben in ihrem Wohnhaus auf. Zuvor hatten sich Bekannte Sorgen um die Dame gemacht und die Polizei informiert.

Aufgrund der Umstände ihres Auffindens und der festgestellten Verletzungen waren eine Fremdeinwirkung und damit ein mögliches Tötungsdelikt nicht auszuschließen. Das Haus der Frau wurde als Tatort behandelt, an dem umfassende Maßnahmen zur Spurensicherung durchgeführt wurden. Umgehend eingeleitete Ermittlungen zur Klärung der Todesursache, zu denen auch die Obduktion des Leichnams zählte, führten zum Ergebnis, dass die 83-Jährige eines gewaltsamen Todes gestorben ist.

Bei der Polizei in Delmenhorst wurde eine Mordkommission eingerichtet, die mit Hochdruck an der Tataufklärung arbeitet. Ein 28-jähriger Angehöriger der Frau geriet in den Fokus der Ermittler. Die bisher gewonnenen Ergebnisse sprechen dafür, dass er den gewaltsamen Tod der Frau herbeigeführt hat. Der Mann aus Paderborn wurde am Montag, 19. Juni 2023, aufgesucht und vorläufig festgenommen. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wegen Mordes beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl für den 28-Jährigen, der im Laufe des heutigen Tages durch einen Haftrichter verkündet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell