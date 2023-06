Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen Friseurin

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat am vergangenen Freitag, 23. Juni 2023, eine Strafanzeige gegen eine Friseurin aus Gelsenkirchen aufgenommen. Eine Kundin des Salons erschien auf einer Wache und gab an, am Dienstag, 6. Juni 2023 mit einem mutmaßlich falsch dosierten Blondierungsmittel behandelt worden zu sein. Im Anschluss an die Behandlung verspürte die 19-jährige Gelsenkirchenerin starke Schmerzen und suchte in der Folge mehrere Ärzte auf, die eine Brandwunde diagnostizierten. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell