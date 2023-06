Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Seniorin vertreibt Diebe aus der Wohnung/ Gelsenkirchen- Schalke, 24.06.23, 19:08h

Gelsenkirchen (ots)

Einen Schrecken erlebte eine Seniorin am Abend im Ortsteil Schalke. Als die Dame nach einem Schläfchen auf der Couch erwachte, standen ihr zwei dunkel gekleidete, vermummte Personen gegenüber, die offenbar durch die offen-stehende Terassentür der Erdgeschosswohnung in die Wohnung gelangt waren. Die rüstige Seniorin nahm ihre Gehhilfe und versuchte die Eindringlinge zu vertreiben. Die Unbekannten entrissen ihr jedoch die Gehhilfe und schlugen auf die Dame ein, verletzten sie aber glücklicherweise nicht. Als die Bewohnerin daraufhin um Hilfe rief, verließen die Personen fluchtartig, ohne Beute die Wohnung in unbekannte Richtung und konnten auch im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen telefonisch beim Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell