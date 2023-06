Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit verletztem Kind - Zeugen und Beteiligter gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Altstadt am Freitag, 23. Juni 2023, sucht die Polizei Zeugen sowie den beteiligten Autofahrer. Ein elfjähriger Junge aus Gelsenkirchen befand sich gegen 21.20 Uhr auf der Fahrbahn der Moritzstraße in Höhe der Sellhorststraße. Zeitgleich fuhr ein Auto die Einbahnstraße entlang. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Jungen und dem Auto, woraufhin der Gelsenkirchener stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Autofahrer stoppte sein Fahrzeug, stieg aus und erkundigte sich bei dem Kind nach dessen Wohlbefinden. Danach fuhr er in Richtung Augustastraße weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder Rettungskräfte hinzuzurufen. Der Fahrer des Autos wird auf ein Alter zwischen 27 und 30 Jahren geschätzt, ist etwa 1,80 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und trug schwarze Kleidung mit einer weißen Kappe. Die Polizei sucht, zwecks Sachverhaltsklärung, den Fahrer des Wagens sowie weitere Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6230 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

Die Polizei Gelsenkirchen erklärt an dieser Stelle noch einmal: Stellen Sie nach jedem Verkehrsunfall den Austausch aller notwenigen Personalien sicher. Die reine Nachfrage, ob ein Beteiligter verletzt ist, reicht genauso wenig aus wie ein Zettel auf einer Windschutzscheibe an einem Auto, das beschädigt wurde. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei!

