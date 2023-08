Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Schockanruf mit Erfolg; Neuenkirchen: Marihuanageruch führt zur Durchsuchung; Schneverdingen: Betrunken am Steuer; Soltau BAB7: Abschleppfahrzeug übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.08.2023 Nr. 1

31.07. / Schockanruf mit Erfolg

Schwarmstedt: Noch unbekannte Täter riefen am Montagabend einen 60-jährigen Mann aus Schwarmstedt an und täuschten vor, der Sohn zu sein und auf Grund eines verursachten Unfalls in Haft zu müssen. Im weiteren Verlauf schaltete sich telefonisch ein vermeintlicher Staatsanwalt ein, der angab, dass die Haft, unter Zahlung einer Kaution von mehreren zehntausend Euro, abgewendet werden könne. Daraufhin übergab der 60-jährige Mann wenig später einem Kurier, der mit einem Geldkoffer erschien, eine hohe Geldsumme. Dieser Kurier entkam mit dem Geldkoffer und dem Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter: 05071-800350 entgegen.

Hinweis der Polizei: Es handelt sich um sogenannte Schockanrufe, in der Ausprägung des "Enkeltricks". Derartige Anrufe sind ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen wird. Unbekannte Anrufer versuchen mittels dieser Masche an Bargeld oder Wertgegenstände zu kommen. Folgende Hinweise zu ihrer Sicherheit werden gegeben:

-Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. -Legen Sie den Hörer sofort auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. -Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. -Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. -Wenn Sie sich unsicher sind, rufen Sie die Polizei unter 110 an.

31.07. / Marihuanageruch führt zur Wohnungsdurchsuchung Neuenkirchen: Am späten Montagabend befanden sich Polizeibeamte im Rahmen eines gesonderten Einsatzes in einer Wohnung, an der Rutenmühler Straße. Dort fiel ihnen sofort markanter Marihuanageruch und ein Anbauzelt für Cannabispflanzen auf. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung des 21-jährigen Bewohners, führte dann auch zum Auffinden von Betäubungsmitteln und mehreren hundert Euro Bargeld, welches sichergestellt wurde.

31.07 / Betrunken am Steuer - Führerschein beschlagnahmt Schneverdingen: Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Montagabend, an der Verdener Straße, einen fahrenden PKW Volvo, der durch Schlangenlinien auffiel und bereits mehrere Bordsteine überfahren habe und meldete dies der Polizei. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 28-jährigen Autofahrer einen Atemalkoholgehalt von fast 1,9 Promille fest. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

31.07 / Abschleppfahrzeug übersehen

Soltau BAB7: Ein 62-jähriger Fahrer eines PKW-Anhängergespanns übersah am Montagmittag, auf der Autobahn 7, in Fahrtrichtung Hamburg, ein auf dem Seitenstreifen stehendes Abschleppfahrzeug. Der Autofahrer fuhr aus Unachtsamkeit mit seinem Gespann auf die heruntergelassene Rampe des Abschleppers und fiel anschließend seitlich auf die rechte Fahrbahn herunter. Dadurch wurde der Autofahrer leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von über 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell