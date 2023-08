Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Wechsel an der Polizeispitze in Munster; Hodenhagen: Zeugenaufruf

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.08.2023 Nr. 1

31.07 / Wechsel an der Polizeispitze in Munster Munster: Der Polizeihauptkommissar Gerd Libera hatte am vergangenen Montag seinen letzten Arbeitstag und verließ die Polizei nach 42 Dienstjahren, mit Ablauf des 31.07.2023. Hierzu hatte er viele Freunde und Kollegen in das "Best Western Hotel" nach Hermannsburg eingeladen, wo ihn Polizeidirektor Stefan Sengel, in einem feierlichen Rahmen, in den wohlverdienten Ruhestand entließ. Auch nutzte Gerd Libera den Anlass, die Dienstgeschäfte der Polizeidienststelle in Munster, an seinen 50-jährigen Nachfolger PHK Thorsten Schlaadt zu übergeben.

31.07 / Zeugenaufruf

Hodenhagen: Die Polizei bittet um Mithilfe. Am zurückliegenden Montag, gegen 10 Uhr, ereignete sich auf L190, im Bereich "Hudemühlen" in Hodenhagen, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dies wurde durch Zeugen beobachte und anschließend der Polizei gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein noch unbekannter, männlicher Fahrer mit einem dunklen PKW, aus Richtung Eickeloh gekommen und an der Unfallstelle in Hodenhagen, an einer dortigen Verschwenkung, von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen, habe sich kurz umgesehen und sei dann unerlaubt zurück in Richtung Eickeloh davongefahren. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 50-60 Jahre alt, trug zur Unfallzeit ein gelbes T-Shirt und eine grüne Latzhose. Der PKW (vermutlich Skoda oder VW) muss auf Grund der vorgefundenen Spuren am Unfallort, eine starke Beschädigung im Heckbereich aufweisen. Die Zeugen konnten ablesen, dass am Fahrzeug ein Kennzeichen aus dem Heidekreis angebracht war. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hodenhagen unter: 05164-802550 entgegen.

