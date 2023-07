LPI-NDH: Baumaterial und Verkehrszeichen von Baustelle geklaut

Sollstedt (ots) - Unbekannte versuchten in Sollstedt am Markt einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen, scheiterten aber. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 200 Euro. Noch ist unklar, wann der Aufbruchsversuch stattgefunden hat. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, Aktenzeichen 0177514, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr