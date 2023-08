Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Kleintransporter ausgebrannt; Soltau Mit Elektromobil gestürzt

Heidekreis (ots)

07.08.2023

07.08./Kleintransporter ausgebrannt

Munster: Am frühen Montagmorgen gegen 03:00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Kleintransporters im Querweg aus. Das in der Grundstückseinfahrt stehende Fahrzeug selbst sowie eine 1000-l Restmülltonne brannten vollständig nieder. Durch das Feuer wurde zudem ein nebenstehender Pkw sowie das Gebäude selbst leicht beschädigt. Kurios war für die Einsatzkräfte auch, dass sich der brennende Transporter, vermutlich durch einen Kurzschluss, plötzlich eigenständig in Bewegung setzte und auf die gegenüberliegende Grundstückseinfahrt gegen einen dort geparkten Mercedes fuhr. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Munster und Breloh bekämpft werden. Der Mercedes sowie auch das dortige Wohnhaus wurden durch das Feuer leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Gesamtschaden wird auf 65.000 Euro geschätzt.

06.08./ Mit Elektromobil gestürzt

Soltau: Ein 73-Jähriger befuhr am Sonntagabend mit seinem Elektromobil die Winsener Straße und stürzte mit seinem Gefährt, wobei er sich leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

