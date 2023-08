Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Einbrüchen in Eisdiele und Pizzabringdienst: Täter-Trio plündert erbeutete Kasse im Königstor; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Eisdiele und einen Pizzabringdienst in der Wilhelmshöher Allee in Kassel, Ecke Ulmenstraße, eingebrochen und haben unter anderem eine Kasse erbeutet. Diese transportierten die Einbrecher anschließend in einen Hinterhof in der Straße "Königstor", Ecke Karthäuserstraße, wo sie die Kasse aufbrachen und plünderten. Als die drei Männer bemerkten, dass sie von einem Mitarbeiter aus dem Fenster eines Geschäftsgebäudes entdeckt worden waren, ließen sie die geplünderte Kasse liegen und ergriffen unerkannt die Flucht. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben und Täterhinweise geben können.

Anwohner waren durch verdächtige Geräusche auf die Einbrüche aufmerksam geworden und hatten gegen 1:50 Uhr die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen führte nicht mehr zum Erfolg. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren die Täter zunächst über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Eisdiele eingebrochen. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten sie wieder über den Hinterhof nach draußen, bevor sie in den benachbarten Pizzabringdienst einstiegen. Hierzu kletterten die Einbrecher auf das Vordach an der Wilhelmshöher Allee und schlugen eine Scheibe hinter der Werbeanzeige des Geschäfts ein. Mit der Ladenkasse verließen sie die Geschäftsräume auf dem gleichen Weg und flüchteten schließlich in die Ulmenstraße in Richtung Königstor. Nachdem die Täter in dem Hinterhof die Kasse mit einem Brecheisen geöffnet hatten und ertappt wurden, flüchteten sie über eine Mauer und weiter in unbekannte Richtung. Es soll sich um drei 20 bis 30 Jahre alte und schlanke Männer gehandelt haben, die dunkel gekleidet waren.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugenhinweise zu den Einbrüchen werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

