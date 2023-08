Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdieb täuscht Interesse an Büchern und Schallplatten vor: Kripo sucht Zeugen im Vorderen Westen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Ein dreister Trickdieb hat am gestrigen Dienstagnachmittag eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Kasseler Reginastraße bestohlen. Der bislang unbekannte Täter hatte gegen 16:30 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses geklingelt und vorgegeben, Interesse am Kauf alter Bücher und Schallplatten zu haben. Da er zudem glaubhaft angab, dass er den verstorbenen Ehemann der hochbetagten Frau kannte, ließ sie den Mann in die Wohnung und zeigte ihm einige Sachen. Unter dem Vorwand, Geld aus dem Auto für die beabsichtigten Ankäufe zu holen, verschwand der Täter zu Fuß in Richtung Querallee und kam auch nach längerer Zeit nicht zurück. Anschließend stellte die Seniorin den Diebstahl von mehreren Schmuckstücken aus dem Schlafzimmer fest. Das Opfer meldete sich am heutigen Mittwochmorgen bei der Polizei und beschrieb den Kriminalbeamten der EG SÄM, die die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen, einen Mann zwischen Ende 40 und Anfang 50 mit normaler Statur, kurzen schwarzen Haaren (Seiten sehr kurz) und südosteuropäischem Erscheinungsbild, der ein eierschalenfarbenes Langarmhemd, darunter ein weißes T-Shirt und eine weiße Hose trug. Er sprach mit Berliner Dialekt, so die Seniorin.

Wer am gestrigen Dienstag in der Reginastraße und angrenzenden Straßen verdächtige Personen gesehen hat und den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise auf den Trickdieb geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell