Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbrecher trifft auf Bewohner und flüchtet

Bensheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Siegfriedstraße geriet am Mittwoch (21.12.), gegen 18.15 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter drang über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und wurde dort anschließend von einem 59 Jahre alten Bewohner überrascht. Der Unbekannte suchte daraufhin sofort ohne Beute das Weite und flüchtete durch ein Fenster vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell