Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt

Hochfeld: Weitere Ermittlungen nach Durchsuchungen - Anwohner durch Kriminalpolizei vernommen

Duisburg (ots)

Wie berichtet, haben Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei gemeinsam mit Beamten der Einsatzhundertschaft am Donnerstagvormittag (17. August) insgesamt fünf Objekte in der Altstadt und in Hochfeld durchsucht ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5582118 ). Hintergrund ist ein bei der Staatsanwaltschaft Duisburg geführtes Ermittlungsverfahren gegen einen 47-Jährigen wegen des Verdachts des Betruges mit gefälschten Mietverträgen.

Die Beamten haben im Zuge der Durchsuchungen Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet und ins Strafverfahren einfließen wird. Dabei handelt es sich um Mietverträge, einen Computer, einen Laptop und zwei Handys. Gleichzeitig haben die Ermittler Bewohner der Mehrfamilienhäuser an der Charlottenstraße vernommen - ein Teil der Wohnungen war unbewohnt. In einer Wohnung trafen die Beamten auf eine 31-Jährige, bei der der Verdacht besteht, dass sie sich illegal in Deutschland aufhält. Sie wurde vorläufig festgenommen.

