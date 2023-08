Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt/Hochfeld: Durchsuchungen wegen gefälschter Mietverträge - Staatsanwaltschaft Duisburg und Kriminalpolizei ermitteln

Duisburg (ots)

Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei durchsuchen aktuell fünf Objekte in der Altstadt und in Hochfeld. Dabei handelt es sich um drei Mehrfamilienhäuser und ein Büro auf der Charlottenstraße sowie eine Wohnung auf der Blücherstraße. An dem Einsatz - der unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg steht - sind neben den Beamten der Kriminalpolizei auch Polizisten der Einsatzhundertschaft beteiligt. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen einen 47-jährigen Duisburger. Ihm wird vorgeworfen, mit gefälschten Mietverträgen Bürgerinnen und Bürger betrogen zu haben.

