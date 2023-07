Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach zwei Mülltonnenbränden in Bloherfelde +++

In den frühen Morgenstunden des 12.07.2023 werden fast zeitgleich zwei Mülltonnenbrände in örtlicher Nähe zueinander gemeldet. Aufgrund der örtlichen Nähe in Verbindung mit dem vorherigen Starkregen geht die Polizei von einer mutwilligen Inbrandsetzung aus.

Zunächst wurde um 00.16 Uhr ein Mülltonnenbrand an der Ecke Bloherfelder Straße / Schramperweg gemeldet. Nur vier Minuten später wurde ein weiterer Mülltonnenbrand in der Julius-Leber-Straße gemeldet.

Bei dem Brand an der Bloherfelder Straße wurden ein Müllverschlag aus Holz sowie die daran befindlichen Müllcontainer zerstört. Durch die Hitzeentwicklung kam es zudem zu Hitzeverformungen an Plastikbauteilen an einem nahestehenden PKW und einem leerstehenden Nachbarhaus. Auch ein Verteilerkasten ist beschädigt worden. Der Brand musste durch die Berufsfeuerwehr abgelöscht werden.

Der Brand in der Julius-Leber-Straße zerstörte zwei blaue Mülltonnen und beschädigte durch Hitzeverformungen mehrere weitere Mülltonnen. Der Brand konnte durch die ersteintreffende Polizeistreifenbesatzung eingedämmt werden und durch die Feuerwehr abgelöscht werden.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441-790-4115 in Verbindung zu setzen.

