Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Vandalismus im Stadtteil Alexandersfeld++

Oldenburg (ots)

In der warmen Sommernacht vom Samstag, 08.07.23, auf Sonntag, 09.07.23, kam es im Stadtteil Oldenburg-Alexandersfeld zu mehreren Sachbeschädigungen an Wohnobjekten.

In der Zeit zwischen ca. 00:00 und 01:00 Uhr schmissen Unbekannte auf Hauseingänge in den Straßen Mansholter Straße, Wiefelsteder Straße, Alexandersfeld und Heidkamper Weg Eier und Tomaten, warfen mit Steinen Scheiben ein, rissen Lampen ab, traten Blümenkübel um und beschmierten zum Teil auch Hauswände. In bislang sechs bekannt gewordenen Fällen wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet Anwohner, welche ggf. über eine Videoüberwachung ihres Grundstücks verfügen, ihre Aufnahmen zu sichten. Hinweise auf die Täterschaft nimmt die Polizei jederzeit über Tel. 0441/790-4115 entgegen.

