Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Flächenbrand eines Getreidefeldes in Wiefelstede+++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Samstag wird gegen 17:50 Uhr ein großflächiger Brand eines Getreidefeldes auf Höhe der Bekhauser Straße in Wiefelstede gemeldet. Es sollen nach ersten Schätzungen ca. 20.000 qm Stroh auf einem Feld in Brand geraten sein. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, vermutlich handelt es sich um einen technischen Defekt eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges. Die freiwilligen Feuerwehren aus Wiefelstede, Molberg, Spohle, Garnholt und Metjendorf können den Brand zügig löschen. Vor allem auch durch die Unterstützung der anliegenden Bauern bei den Löscharbeiten kann eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

