Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wohnungsbrand: Männliche Person verstirbt im Krankenhaus

Kleve (ots)

Am Dienstag (18. Juli 2023) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße in Kleve. Eine Anwohnerin hatte aufgrund eines Brands in einer Nachbarwohnung die Rettungskräfte alarmiert. Ein Großteil der Bewohner des Hauses konnte sich selbstständig ins Freie begeben, jedoch musste ein 30-jähriger Mann durch die Feuerwehr evakuiert und durch den Rettungsdienst reanimiert werden. Der Mann wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo er am frühen Abend seinen Verletzungen erlag. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut, während die Kriminalpolizei Kleve die Ermittlungen aufgenommen hat. Für die Löscharbeiten war die Römerstraße in Kleve für etwas mehr als eine Stunde gesperrt. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell