Geldern-Walbeck (ots) - Am Montag (17. Juli 2023) zwischen 13:00 und 17:10 Uhr sind unbekannte Täter durch ein geöffnetes Küchenfenster in ein Wohnhaus an der Straße An der Land-wehr eingedrungen. Sie versuchten, in dem Haus in zwei verschlossene Räume zu gelangen, flüchteten aber letztlich ohne Beute. Anwohner waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich ...

mehr