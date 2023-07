Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Hofladen

Kevelaer (ots)

Am Montagabend (17. Juni 2023) gegen kurz nach 21:00 Uhr sahen die Betreiber eines Selbstbedienungsladens an der Straße Keylar über die Überwachungskamera, wie ein Mann sich in dem Häuschen an der Kasse zu schaffen machte und Geld entnahm. Anschließend flüchtete der Mann auf einem Fahrrad, das Ehepaar folgte ihm ebenfalls mit Rädern. Als es den beiden gelang, den Täter zu stoppen, griff dieser den Ehemann mit Faustschlägen an. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Täter ließ das Fahrrad zurück und lief weiter in Richtung Wember Straße. Die hinzugerufenen Polizeikräfte trafen den Mann - ein 32-Jähriger aus Weeze - kurz darauf an und nahmen ihn vorläufig fest. Durchgeführte Tests auf Alkohol und Drogen verliefen positiv, auf der Wache wurden ihm Blutproben entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell