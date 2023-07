Kleve (ots) - Am Montag (17. Juli 2023) kam es zwischen 20:45 Uhr und 22:15 Uhr an der Jülicher Straße in Kleve zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus, traten die Wohnungstüre ein und entwendeten PC-Bildschirm (Marke: Philips). Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp) ...

