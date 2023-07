Kleve (ots) - Am Montag (17. Juli 2023) kam es zwischen 01:30 Uhr und 08:00 Uhr an der Adresse "Gerwin" in Kleve zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter, hebelten die Eingangstüre auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Durch die Täter wurden u.a. eine Geldbörse mit Versicherungs- und Debitkarte sowie ein niedriger ...

