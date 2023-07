Issum (ots) - In der Nacht zu Montag (17. Juli 2023) gegen kurz nach Mitternacht sah ein Anwohner auf der Kolpingstraße, wie sich zwei Unbekannte an dem elektronischen Schloss seiner Garage zu schaffen machten. Er ging daraufhin nach draußen und machte lautstark auf sich aufmerksam, was die beiden Männer in die Flucht schlug. Sie rannten in Richtung Mühlenstraße ...

