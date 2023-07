Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Alkohol am Steuer

Wagen setzt auf Kreisverkehr auf

Straelen (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 35-Jähriger aus Straelen am Samstag (15. Juli 2023) bei einem Verkehrsunfall in Auwel davongetragen. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen gegen 20:20 Uhr mit einem Ford Mondeo auf der Kevelaerer Straße in Richtung Straelen unterwegs. Im Kreisverkehr zur Arcener Straße verlor er jedoch die Kontrolle über den Wagen und landete mit dem Ford auf der Betonumrandung der Mittelinsel des Kreisverkehres. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten stellten Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest, ein entsprechender Test schlug vor Ort positiv an. Der 35-Jährige wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo man ihn behandelte und ihm zudem eine Blutprobe entnahm. Anschließend wurde der Mann entlassen, seinen Führerschein musste er aber vorerst abgeben. (cs)

