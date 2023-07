Geldern (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. Juli 2023) haben unbekannte Täter offensichtlich versucht, in einen Handy-Shop am Markt einzudringen. Sie beschädigten zwei Scheiben der Filiale, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs) Rückfragen bitte an: ...

