Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Rohbau

Werkzeuge gestohlen

Kalkar (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 14:40 Uhr, und Freitag (14. Juli 2023), 05:30 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam in einen Rohbau an dem Postweg eingedrungen. Sie rissen eine Baustellentür samt Rahmen aus der Verankerung, um sich Zutritt zu verschaffen. Entwendet wurden unter anderem eine Schlitzfräse, mehrere Akku-Werkzeugmaschinen und drei Werkzeugkisten mit Kleinwerkzeug. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell