Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Kleve-Rindern (ots)

In der Zeit von Freitag 14.07.2023, 21:40 Uhr bis Samstag 15.07.23, 03:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Roller der Marke Alpha Motors. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Sperlingsweg im Ortsteil Rindern abgestellt. An dem Roller war das schwarze Versicherungskennzeichen 924KBR angebracht. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder zu Verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo in Kleve unter Tel. 02821-5040.

