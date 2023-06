POL-PPRP: Versuchter Autoeinbruch - Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit vom 23.05. bis zum 30.05.2023 in eine Wohnung in der Bexbacher Straße einzubrechen, während die Bewohner in Urlaub waren. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie Aufbruchwerkzeug an der Wohnungstür. Ein Schaden ist durch den versuchten Einbruch nicht entstanden. Damit Sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. ...

