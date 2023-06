POL-PPRP: Einbruchsversuch während des Urlaubes

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (13.06.2023) kam es zu drei Bränden in Ludwigshafen. Am frühen Morgen, gegen 4 Uhr, geriet eine Matratze in einer Wohnung in der Bayreuther Straße in Brand. Durch das entstandene Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. In der Carl-Bosch-Straße kam es am 13.06.2023, gegen 13 Uhr, zu einem Brand eines Anbaus eines derzeit leerstehenden ...

