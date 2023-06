POL-PPRP: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen (ots) - Eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters in der Mannheimer Straße meldete am 13.06.2023 gegen 14:00 Uhr über Notruf, dass sie, sowie weitere Mitarbeitende vergeblich versucht hatte, einen Ladendieb an der Flucht zu hindern. Der Mann habe zunächst Lebensmittel und Alkoholika in Taschen verstaut und sei dann in Richtung Ausgang gelaufen. Im Kassenbereich habe eine Mitarbeiterin versucht, ihn aufzuhalten. Hierauf stieß der Mann sie weg und ...

mehr