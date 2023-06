Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb gelingt Flucht

Ludwigshafen (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters in der Mannheimer Straße meldete am 13.06.2023 gegen 14:00 Uhr über Notruf, dass sie, sowie weitere Mitarbeitende vergeblich versucht hatte, einen Ladendieb an der Flucht zu hindern. Der Mann habe zunächst Lebensmittel und Alkoholika in Taschen verstaut und sei dann in Richtung Ausgang gelaufen. Im Kassenbereich habe eine Mitarbeiterin versucht, ihn aufzuhalten. Hierauf stieß der Mann sie weg und rannte in Richtung des Parkplatzes. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Der Mann konnte schließlich ohne Beute unerkannt flüchten.

Die Mitarbeitenden beschrieben ihn wie folgt: Zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,72-1,80 m groß, Dreitagebart, sehr schlank.

Sie können Angaben zu dem Mann machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell