POL-PPRP: Krad-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Als ein 44-Jähriger am 12.06.2023, gegen 13 Uhr, in der Gudrunstraße aus einer Parkbucht in den Fließverkehr einfuhr, kollidierte er mit dem Auto einer 21-Jährigen. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro. Der 44-Jährige, der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, gab den Polizeikräften ...

