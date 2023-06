Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Als ein 44-Jähriger am 12.06.2023, gegen 13 Uhr, in der Gudrunstraße aus einer Parkbucht in den Fließverkehr einfuhr, kollidierte er mit dem Auto einer 21-Jährigen. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro.

Der 44-Jährige, der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, gab den Polizeikräften gegenüber zunächst falsche Personalien an. Bei einer Durchsuchung seiner Tasche wurden Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Er wurde zur Dienststelle mitgenommen. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Da gegen den 44-Jährigen zudem ein Haftbefehl vorlag, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verschubt.

Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Außerdem wird er sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

