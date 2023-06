Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Brände in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (13.06.2023) kam es zu drei Bränden in Ludwigshafen.

Am frühen Morgen, gegen 4 Uhr, geriet eine Matratze in einer Wohnung in der Bayreuther Straße in Brand. Durch das entstandene Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In der Carl-Bosch-Straße kam es am 13.06.2023, gegen 13 Uhr, zu einem Brand eines Anbaus eines derzeit leerstehenden Supermarkts. Der Anbau brannte vollständig aus. Ein Dachblech sowie die Dachbegrünung des Supermarkts wurden leicht beschädigt. Das Feuer griff nicht auf einen benachbarten Wohnkomplex über. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Auch auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Luitpoldstraße kam es am Dienstagmittag (13.06.2023, gegen 13:15 Uhr) zu einem Brand. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zu Schäden im Gebäude kam es nicht.

In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

