FW-MK: Rauchentwicklung aus Keller

Aufmerksame Anwohner meldeten am Donnerstag, um 13:50 Uhr, eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilien Haus in der Straße "Sonnenweg". Bei Ankunft der Berufsfeuerwehr Iserlohn war bereits das Gebäude in Rauch gehüllt. Von zwei Seiten wurden Angriffswege zum Objekt vorgenommen. Im Bereich der Kellerschächte des betroffenen Wohnhauses kam es zu einen Entstehungsbrand. Jeweils ein C Rohr pro Angriffsweg wurden zur Brandbekämpfung vorgenommen. Schnell war das Feuer unter Kontrolle. Eine natürliche Belüftung und Kontrolle der Wohnungen fanden im Nachgang statt. Vier Personen waren dem Rauch ausgesetzt und wurden durch den Rettungsdienst untersucht, lehnten jedoch den Transport in ein Krankenhaus ab. Im Einsatz waren insgesamt 26 Einsätzkräfte der Berufsfeuerwehr Iserlohn sowie die Löschgruppen Obergrüne und Untergrüne der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn. Neben des Iserlohner Rettungsdienstes waren auch Kräfte aus Menden vor Ort. Nach circa einer Stunde konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden die nun weiter Ermittlungen vornehmen.

