FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Sümmern

Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Sümmern

04.02.2023

Am 04.02.2023 fand unsere Jahresdienstbesprechung im Gerätehaus am Osterloh 24 statt. Als Gäste durften wir den Leiter der Feuerwehr Iserlohn J. Döring, den Verbandführer/Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr M. Zihn, den Zugführer Nord M. Söhnel sowie vom Feuerwehrausschuss die Herren R. Kaiser und J. Alameddine begrüßen.

Im Jahr 2022 wurden wir zu 64 Einsätzen alarmiert. Hier forderten uns vor allem die Sturmeinsätze zu Beginn des Jahres sowie auch einige Waldbrände und der Bauernhofbrand in Kesbern im Sommer. Auch bei überörtlichen Einsätzen in Lüdenscheid und Plettenberg unterstützten wir tatkräftig. Neben den Einsätzen trafen wir uns zu 62 Ausbildungsdiensten.

Die am 6. und 7. Januar durchgeführte Tannenbaumsammlung durfte nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden. Die Bürger aus Sümmern spendeten 5704,70 EUR. Die Hälfte der Spenden wurde dem Verein "Bürger helfen Bürgern e.V." übergeben, der sich sehr freute und plant die 2852,35 EUR in verschiedene Projekte, aber vor allem in ihre Suppenausgabe investieren.

Wir möchten uns bei allen Sümmeraner Bürgern für die große Spendenbereitschaft bedanken! Weiterhin bedanken wir uns bei dem Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer - SIH und der Firma Lobbe, die uns mit Fahrzeugen und Fahrern bei der Tannenbaumsammlung unterstützt haben.

Als Höhepunkt der Veranstaltung wurden natürlich auch wieder einige Kameradinnen und Kameraden befördert bzw. geehrt:

M. Westerbakey wurde zur Feuerwehrfrau und O. Grevenkamp zum Feuerwehrmann befördert.

Für 10 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr wurden L. Fricke und F. Fischer geehrt.

Die Ehrung für 40 Jahre erhielt C. Fricke und für 60 Jahre wurde E. Spickhoff geehrt.

Desweiteren wurde unser Löschgruppenführer M. Pinkepank für weitere 6 Jahre in seinem Amt als Löschgruppenführer bestätigt.

