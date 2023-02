Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Ehrenabteilung der Löschgruppe Drüpplingsen

Iserlohn (ots)

Am 17.02.2023 traf sich die Ehrenabteilung der Löschgruppe Drüpplingsen in der Fahrzeughalle ihres Gerätehauses zur Jahresdienstbesprechung. Aufgrund einer Nutzungsuntersagung der Bauaufsicht der Stadt Iserlohn durfte der Schulungsraum leider nicht genutzt werden, was bei der Runde zu regen Diskussionen führte. Die Lösung, da waren sich alle Teilnehmer einig, wäre der Neubau des Gebäudes.

Neben den räumlichen Umständen wurde auch über das kommende Jahr, die bevorstehenden Veranstaltungen und die Beteiligung der Ehrenabteilung an diesen gesprochen. Geplant sind, neben der Teilnahme am Biwak der Löschgruppe Drüpplingsen, auch der Besuch befreundeter Kameraden aus Bergkamen-Weddinghofen und die Reaktivierung der Unterstützung bei Zug- und Gruppenübungen.

Bevor die Veranstaltung bei einem gemeinsamen Abendessen abgeschlossen wurde, konnte noch eine Ehrung durch den Löschzugführer Nord, M. Söhnel, vorgenommen werden. Fritz Angelkorte erhielt für seine 60-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr eine Sonderauszeichnung mit Urkunde und Bandschnalle vom Verband der Feuerwehren NRW. Für diese beachtliche Leistung und den ehrenamtlichen Einsatz in der Löschgruppe und dem Spielmannszug bedankte sich als erstes der Löschgruppenführer C. Balkenhoff, gefolgt von den Kameraden und den weiteren Gästen (stellv. Löschgruppenführer R. Dieckmann, stellv. Spielmannszugführer D. Dieckmann, Vertrauensperson der Löschgruppe T. Balkenhoff, Vorstandsmitglied des Fördervereins freiwillige Feuerwehr Drüpplingsen K.-P. Prause).

