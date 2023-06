Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet

Weimar (ots)

Am 11.06.2023 gegen 05:00 Uhr überraschte ein Anwohner in der Brennerstraße zwei männliche Personen, welche gerade damit beschäftigt waren, einen Container zum Abstellen von Fahrrädern aufzubrechen. Als diese den Mann sahen, ergriffen sie die Flucht in Richtung Bahnhof. Die Täter betraten das Grund- stück durch die nicht verschlossene Eingangstür, hebelten drei Türen des Containers auf und entwendeten ein darin abgestelltes E-Bike der Marke "Centurion" im Wert von 3.800 Euro. Der Schaden an den Containertüren beläuft sich auf 900 Euro. Laut Aussagen des Anwohners handelte es sich um zwei männliche Personen, ca. 20 Jahre alt, etwa 170 bis 180 cm gross in schwarzer Kleidung und kurzen Hosen.

