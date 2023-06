Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert

Weimar (ots)

Zeugen teilten der Polizei gegen 09:15 Uhr mit, dass in der Pablo-Neruda-straße ein Mann in einem Pkw sitzt und lautstark herumschreit. Ein Zeuge hatte den offensichtlich alkoholisierten Fahrer beim Herausfahren aus einer Parklücke blockiert, um die Weiterfahrt zu verhindern. Als er den Mann ansprach, verliess dieser seinen Pkw und ging zu seiner in der Nähe befindlichen Wohnanschrift. Dort trafen ihn die Beamten dann auch an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet.

