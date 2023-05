Polizei Hagen

POL-HA: 24-Jähriger Autofahrer per Haftbefehl gesucht - Geldstrafe bei Verkehrskontrolle gezahlt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle überprüfte eine Motorradpolizistin am Montagnachmittag (15.05.2023) die Personalien eines 24-jährigen Autofahrers, der per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 15.00 Uhr hielt die Beamtin das Auto des Mannes in der Körnerstraße an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann wegen eines zurückliegenden Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz per Haftbefehl gesucht wurde. Der 24-Jährige bezahlte die im Haftbefehl festgeschriebene Geldstrafe und durfte anschließend weiterfahren. (sen)

